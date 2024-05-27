ヒマラヤクロコダイル 二つ折り 財布 ワニ 本革 コンパクト 証明書付 ミニ財布

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ご覧頂きありがとうございます。※フォロー割引致します。お気軽にコメントください。※他販路でも販売している為予告なく出品を取り消す場合があります。ご了承ください。【セレブが愛するヒマラヤクロコ】世界中のセレブ達から愛され続けているヒマラヤクロコダイル。ヒマラヤクロコダイルはヒマラヤ山脈の雪解けをイメージし自然が織りなすグラデーションを再現したものです。そのヒマラヤクロコダイル革で最も価値のある腹部を使用し継ぎ目のない一枚革仕様。表面はマッド加工し手にしっとりと馴染みます。この美しい素材を実際に手に取り味わってください。【人気のコンパクトスタイル】今、人気のミニ財布です。コンパクトで小銭入れが外側に付いており財布を開かずに小銭の出し入れができ大変便利です。内装も中身が見やすくカードの出し入れも大変便利な仕様になっております。【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。■サイズ（外寸）縦：約１２.０ｃｍ横：約１０.５ｃｍマチ：約１.５ｃｍ■重量約７５ｇ■スペックカードポケット×６札入れポケット×２小銭入れ×１■素材革／クロコダイル革 シャムワニ内装革／牛革、ポリエステル■カラーMHC010HWヒマラヤ■付属品CITESコピー【発送について】ネコポスにて発送。※日時指定不可・ご入金確認から1～2日で発送。【注意事項】※お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。※商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、加工時の汚れ、臭いがある場合があります。#クロコダイル#ワニ革#折財布#二つ折り財布#ミニ財布#本革#ハンドメイド#レザークラフト#メンズ財布#レディス財布#ヒマラヤクロコダイル#ヒマラヤクロコ