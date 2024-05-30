2体set 大谷翔平　ボブルヘッド　FOCO フィギュア　スポーツイラスト

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【商品名】FOCO大谷翔平 ボブルヘッド 二刀流 投手\u0026バッター フィギュア2体set！！【状態】新品未使用【商品説明】世界200体限定！！激レア商品です！さらにエンゼルスで活躍するのも今年最後になるかもしれないので、そうなるとさらに高騰が予想されます！グレーの試合日のユニフォームを着たオオタニが投球アクションのポーズをとり、有名なスポーツ・イラストレーテッドの表紙を再現している様子を表現オータニのスポーツイラストレーションのカバーが背景に表示されるので、そのクラシックなイメージを不滅のものにすることができます梱包\u0026発送■ぷちぷちに包んで丁寧に梱包します。入金後24時間以内の発送を心がけています。匿名配送です。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他大谷翔平エンゼルスボブルヘッドスポーツイラストレッドフィギュア二刀流MLBFOCO限定