ヴェルサーチ ラージスクエア ゴールド バックル ベルト 黒 メデューサ柄

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ヴェルサーチラージスクエアバックルベルト黒バックルはゴールド色本革の上にメデューサ柄の生地がついたベルトですメデューサバックルをお持ちの方次は、このメデューサ柄の渋いベルトはどうでしょうか？メデューサバックルに躊躇していたあなたぱっと見控えめなこのベルトからメデューサの世界へ足を踏み入れて下さいゴールドバックルと、メデューサ柄がしっかりとヴェルサーチを演出してくれます渋格好良いベルトです最初の穴まで73センチ、最後の穴まで79センチでした素材···本革カラー···ブラックタバコ無し即購入可能ですご検討よろしくお願いします。