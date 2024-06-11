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髙塚大夢 KCON タイ トレカ
商品番号 W50126136616
商品名

髙塚大夢 KCON タイ トレカ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KCONタイ、髙塚大夢のトレカになります。未開封です。スリーブ+硬質ケース+防水補強にて発送いたします。海外製品のため、初期傷がある可能性があります。気になる方は購入はご遠慮ください。即購入可○#INI#髙塚大夢
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