新品 90’s mets メッツ キャップ

90sNewYorkmetsSNAPBACKCAPデッドストック、タグ付きの新品です。ブルーにオレンジの刺繍、つば裏グリーン。サイズ表記はM/Lとなっています。スナップバックなのでサイズ調節可能です。即購入⭕️実写トランスフォーマー『ビースト覚醒』の主人公が冒頭で着用していたのと同じカラーリングのキャップを探しており、ようやく見つけたのですが、残念ながらサイズがあわなかったため出品いたします。一度試着したのみなので、新品とさせていただいきました。ヴィンテージ品であることをご了解の上、ご検討ください。欲しい方にお譲りできれば幸いです。メッツmetsニューヨーク90s



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