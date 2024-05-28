CAPTAIN HYSTERIC メッシュ　キャップ

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商品詳細
プロフ確認お願い致します。【アイテム説明】飽きのこないデザインなので、シーズン通して長くご愛用頂けるひと品。バックアジャスターでサイズ調節が出来るのも嬉しいポイント。男女問わずユニセックスでお使い頂けます。鏡前で試着しました。（ノーファンデ）付属タグを紛失していますので、未使用に近い で、お願い致します。有名人の方が着用していたモデルです。▪️神経質な方は購入お控え下さいませ。⚠️少し押さえてコンパクトボックスでの発送になります。＋600円で60センチのお箱で発送致します。m(__)mカラー···レッド形···ベースボール
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