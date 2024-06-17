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美品 PRADA プラダ 短財布 二つ折り財布
商品番号 X77854232349
商品名

美品 PRADA プラダ 短財布 二つ折り財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入し、ほとんど使用せず自宅保存のため、とっても状態良いです。畳んだ状態で縦9cm横11cm開いた状態で縦11cm横18cm※素人寸法レディースでも、メンズでも\\(◍︎´꒳`◍︎)/※転売目的購入は、お断りします。
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