美品 PRADA プラダ 短財布 二つ折り財布

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商品詳細
数年前に購入し、ほとんど使用せず自宅保存のため、とっても状態良いです。畳んだ状態で縦9cm横11cm開いた状態で縦11cm横18cm※素人寸法レディースでも、メンズでも\\(◍︎´꒳`◍︎)/※転売目的購入は、お断りします。
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