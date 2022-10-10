7-1/2★シアトル・マリナーズ海外限定ニューエラ★NEW ERAイチロー

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商品詳細
2023オールスターゲームが開催されたシアトルの人気チーム、シアトル・マリナーズの海外限定ニューエラキャップになります。チームカラーではない黒×赤の配色も海外限定の醍醐味です。USAピンバッジが付属したオリジナルカスタム仕様になります。新品未使用サイズ 7-1/2【59.6cm】色 黒×赤×白×シルバーつば裏 ダークレッド汗止め ホワイト#海外限定ニューエラ#海外限定NEWERA#SOSHI#シアトル・マリナーズ#マリナーズ
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