PSA10 オリジンディアルガVstar ur ポケモンカード

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商品詳細
商品は写真のもので全てです。過度に状態を気にされる方は入札をお控え下さい。トラブル防止の為、商品状態は一律プレイドとさせて頂きます。すり替え防止の為、こちらに非がない返品に応じることはできません。#値引き交渉不可#即購入OK#バラ売り不可
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