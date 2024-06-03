東京オリンピック ナイジャヒューストン 直筆サイン色紙

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は東京オリンピック2020アメリカ代表スケートボード世界ランキング1位ナイジャ・ヒューストン選手直筆サイン色紙です。サインは本人より直接頂きました。証拠として2枚目に頂いた時に撮った写真を掲載しております。スケボーユニフォーム日本代表東京オリンピック東京五輪Tokyo2020阿部一二三伊藤美誠平野美宇石川佳純張本智和ジョコビッチ錦織圭大坂なおみ五十嵐カノア堀米雄斗
http://narcologia.ru/goods/recuperation764521.html
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