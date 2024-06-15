バーバリー ロンドン マフラー フリンジ付き 小物 ファッション小物 チェック柄

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商品詳細
バーバリーロンドンマフラーフリンジ付き小物ファッション小物チェック柄カシミヤブラウン系レディースメンズブランドBURBERRYバーバリー商品名マフラー商品番号-カラーマルチカラーサイズ全長：143cm 幅：30.5cm 素材カシミヤ100％付属品-ランクABランクコメント特筆すべきダメージなし タグ有管理番号0224-a4922y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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