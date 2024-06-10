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PRADA プラダ　財布　二つ折り　廃番？　レア！
商品番号 E17818732755
商品名

PRADA プラダ　財布　二つ折り　廃番？　レア！
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

相場で上下しますのでお許しくださいね。20年前、海外旅行先にて購入したプラダの二つ折り財布です。ネイビーですが、濃いネイビーなのでとてもシックです。（4枚目の画像は太陽光の下で撮影しました。色味を感じていただければ。他は室内撮影です。）また、いわゆるプラダのロゴ金具も付いておらず、控えめな刻印のみで、プラダプラダしないので男性が持ってもカッコいいものと思います。イタリアのローマ三越で購入。購入後はもったいなくて使えず、大事にしまっておりました。販売証明書などは付属しません。よろしければ大事に使っていただける方にお譲りします。#プラダ#PRADA#折財布#二つ折り#財布#ネイビー#コーチ
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