ディズニー 40周年 キャップ 黒 58センチ 大人用

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商品詳細
東京ディズニーリゾート40周年4/10発売ドリームゴーラウンド完売品在庫確認のため必ずコメント願います。キャップ黒58cm大人用購入しましたが使用しなかったためお譲りします。完売品であることと、まだ出品を悩んでいるのでお値下げは不可です。カラー···ブラック、ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー、チップとデール、ディズニーランド、ディズニーシー、限定品、完売品、現地購入、新品未使用、ブラック、野球帽、帽子、ハット、被り物、カチューシャカラー···ブラック
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