★新品タグ付★ ノースフェイス【黒　刺繍ロゴ】中綿マフラー ネックウォーマー

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【お値下げ・急ぎの発送不可】上記の交渉コメントご遠慮願います。コメント削除・ブロック致します。●お手数ですがご購入前にプロフのご確認をお願い致します……………………………………………★新品タグ付★ノースフェイス【黒 刺繍ロゴ】中綿マフラーネックウォーマー★色違い・素材違いも出品中ですTHENORTHFACENECKWARMER【サイズ】男女兼用デザイン長さ:約93cm、幅:約15cm少々誤差がある場合があります。予めご了承下さい。素材:ポリエステル詰め物は保温性のあるポリエステルです。とても軽い素材です！男女兼用デザインです。手洗い洗濯可能です。着用時のフィット感があり暖かいです。ロゴは刺繍で白色です。日本未発売の商品です。韓国のノースフェイスの企画デザインで正規店で購入したものです。もちろん正規品・本物ですのでご安心ください。※写真は蛍光灯の下で撮影しております。家の照明などにより色目に少々違いがある可能性がありますので、予めご了承頂ける方のみご購入をご検討ください。※新品未使用で出品しています。衛生面から、着画のUPのご要望はお断りしております。コメントはお控え下さい。⚠️プチプチなしの簡易包装少々圧縮して箱や袋にぴったりに梱包致します。開封の際は商品を傷つけないようご注意ください。●同じ送料内で同一梱包可能な場合は、気持ち程度ですが、おまとめのお値引き可能です。ご希望の方はご購入前にコメントください。リサイクル資材使用して発送致しますので、梱包に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。●出品前に不良がないか検品しています#ノースフェイス#thenorthface#ノースフェイスマフラー#ティーボールマフラー#ネックウォーマー#リバーシブルマフラー#モコモコマフラー#マフラー#ダウン#スヌード#ネックウォーマー#ネックゲイター#防寒マフラー#アウトドア#ホワイトレーベル#韓国ノースフェイス#韓国ファッション#日本未発売