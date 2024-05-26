ポロラルフローレン　ポロベア　ブラックウォッチ2つ折り財布　新品未使用タグ付き

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商品詳細
●状態新品未使用タグ付き●定価26,400円（税込）●サイズ約縦11cm横9.5cmマチ2cm●カラーブラックウォッチダークブラウン●柄・デザインポロベアーロゴ●素材牛皮●仕様札入れ×1カードポケット×8フリーポケット×2●商品説明クラシックなメンズウェアパターンにインスパイアされたレザー財布。歴史ある英国のミルで織られたレップストライプのシルクジャカードのはめ込みと、RalphLaurenのアイコニックなマスコットの刺繍を施したアイテム。#ポロベア#ラルフローレン#ポロ#POLO#RalphLauren
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