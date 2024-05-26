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ポロラルフローレン　ポロベア　ブラックウォッチ2つ折り財布　新品未使用タグ付き
商品番号 O81851025109
商品名

ポロラルフローレン　ポロベア　ブラックウォッチ2つ折り財布　新品未使用タグ付き
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●状態新品未使用タグ付き●定価26,400円（税込）●サイズ約縦11cm横9.5cmマチ2cm●カラーブラックウォッチダークブラウン●柄・デザインポロベアーロゴ●素材牛皮●仕様札入れ×1カードポケット×8フリーポケット×2●商品説明クラシックなメンズウェアパターンにインスパイアされたレザー財布。歴史ある英国のミルで織られたレップストライプのシルクジャカードのはめ込みと、RalphLaurenのアイコニックなマスコットの刺繍を施したアイテム。#ポロベア#ラルフローレン#ポロ#POLO#RalphLauren
http://narcologia.ru/goods/conception778557.html
http://narcologia.ru/goods/choice249985.html
http://narcologia.ru/goods/providence43694.html
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