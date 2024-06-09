90s USA製 Murina AEROSMITH エアロスミス ツアーTシャツ

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当商品をご覧頂きありがとう御座います↓こちらから専用ページをご確認頂けますので宜しくお願い致します。#LowHeadSystem90sUSA製MurinaAEROSMITHエアロスミス1997年ワールドツアーTシャツ AEROSMITHエアロスミス1973年に当時は珍しかったアメリカ東海岸出身のロックバンドとしてデビューし、トータルセールスは全世界で1億5000万枚以上で、最も売れたアーティストの1組となっており現在も第一線で活躍を続ける伝説的なバンドです。colorblackブラック黒materialcotton100%sizeM着丈68cm（襟下〜裾）身幅49cm（脇下〜脇下）袖丈18cm（脇下〜袖） 21cm(肩先〜袖)肩幅48.5cm（肩〜肩）condition目立つ大きなダメージは無く、中古慣れされている方は着用に差し支え無い状態かと思います。あくまで古着、USED製品となりますので御理解のほど宜しくお願い致します。※ご不明な点など御座いましたら、コメント宜しくお願い致します。検索#US古着#アメリカ古着#古着#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#MADEINUSA#madeinusa#USA製#USA#アメリカ製#Levis#リーバイス#当時物#80年代#70s#80s#90s#90年代#古着男子#古着女子#Murina#AEROSMITH#エアロスミス#ツアーＴシャツ#1997US古着アメリカ古着古着vintageヴィンテージビンテージMADEINUSAmadeinusaUSA製USAアメリカ製Levisリーバイス当時物80年代70s80s90s90年代古着男子古着女子中目黒高円寺吉祥寺祐天寺下北沢