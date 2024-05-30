NEW ERA 59FIFTY デニム ダメージ加工×ペンキ加工(60.6cm)

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商品詳細
３ヶ月前くらいにonspotzで購入試着のため袋から出しましたが、そのあとすぐ袋に入れ段ボールで保管していました。サイズ：75/860.6cm新品・未使用・タグ付です。送料込みになります。即購入可能です。#newera#newyork#yankees#59fifty#denim#ニューエラ#ストリート系#ヤンキース#デニム#ダメージ加工形···ベースボール素材···コットンカラー···ブルー形···ベースボール
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