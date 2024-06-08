人気✨未使用級✨箱付き　現行品✨ボッテガヴェネタ　カセットジップアラウンド

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ボッテガヴェネタ/BOTTEGAVENETA定価126500円大人気なカセットマキシイントレチャートラウンドジップウォレット長財布です♪男女問わずお使い頂けるユニセックス高級感あるお品★【購入元】大手ブランドショップ（AACD加盟）購入の正規品です。【状態】多少の表面小傷はございますが全体的にとても綺麗な状態で大きな傷や汚れ等なく綺麗な美品です♪【カラー】ブラック【素材】本革 カーフレザー【サイズcm】縦10横19幅2※若干の誤差はご容赦ください。【収納】お札入れ×2小銭入れ×1カード入れ×8オープンポケット×2230100204200