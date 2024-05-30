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BLACK LABEL ネクタイ
商品番号 C23986123151
商品名

BLACK LABEL ネクタイ
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BurberryBLACKLABELネクタイ新品未使用ネクタイでネイビー色です。シルク100%を使用したシャドークレストブリッジチェックタイ定価　15,400円サイズ実寸　全長140cm剣先幅8cm高級なネクタイを購入したものの、使用機会ない為、出品します。
http://narcologia.ru/goods/scissoring258096.html
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