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フルーツオブザルーム　Tシャツ サイズS デカロゴ 80s アメカジ 希少
商品番号 X51035786182
商品名

フルーツオブザルーム　Tシャツ サイズS デカロゴ 80s アメカジ 希少
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】FRUITOFTHELOOMフルーツオブザルーム　【特徴】半袖Tシャツデカロゴビッグプリントロゴアメカジ80sアメリカ製USAシングルステッチ入手困難希少ヴィンテージ旧タグ古着男子フルダン古着女子フルジョスポーツMIXスポカジ菅田将暉常田大希小松菜奈あいみょん在原みゆき古着好き古着【サイズ】表記：S【寸法】身幅：約43cm前身頃：約53cm着丈：約61cm肩幅:約41cm袖丈：約18cm【カラー】赤レッド【コンディション】気になるダメージ無し059
http://narcologia.ru/goods/ordering837379.html
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