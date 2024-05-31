受注生産　ナロー　ウエスタン　レンジャーベルト　オーダー受付中



ウエスタン レンジャーベルト 栃木レザー 【ブラック】 38ｍｍ/25ｍｍ 【受注制作商品】



ウエスタンベルト 【受注制作オーダー商品】



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2022 レザーベルトオーダー会 -Munekawa直営店限定イベント | munekawa



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商品説明ナローウエスタンレンジャーベルトのご紹介です。幅は2.0㎝ 厚さ4.0mmサイズは、28インチ〜40インチまでオーダー可能（28インチ以下の対応可能）革は、北米ステアハイドを使用国内姫路地方で鞣しされた上質なステアハイド「ステアハイド」とは、生後3〜6ヶ月以内に去勢され、2年以上経った牡の成牛のことをいいます。スタッズは米国製スタンダードリベット社を使用スタッズ/フラワーモチーフ日本製素材本体：牛革（北米ステアハイド・鞣し姫路）姫路レザーブランドになるバックル：ニッケルサルカン：ニッケルスナップボタン：ニッケルサイズ全長：サイズによって異なるため表記なし幅：2.5㎝幅革の厚み：約4㎜ベルト穴数：7個ベルト穴の間隔：2㎝ベルトの穴が7個、中心の穴をベストインチとした場合28インチ：73㎝30インチ：77㎝32インチ：81㎝34インチ：85㎝36インチ：89㎝38インチ：93㎝40インチ：97㎝オーダーによってはサイズ29インチ、33インチ、35インチ、37インチ、39インチも可能です。剣先の長さは30㎝オーダーにより剣先の長さの変更も可能【OEM製作の受付について】製作依頼受け付けますので、自社HP、インスタグラムなど拝見させていただければと思います。#サンローラン#CELINE#一点物#スタッズベルト#ナローベルト#ナロースタッズベルト#ナロースタッズ#レザーベルト#本革ベルト#ベルト#ロングベルト#レザーベルト細め#ステアハイド#スタッズ#スタンダードリベット#北米ステアハイド#栃木レザー#姫路レザー#ハンドメイド#職人#WORKS#オールハンドメイド#madeinjapan#ギャリソンベルト