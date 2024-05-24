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CHALLENGER ×430PURPLE HAZE CAP - キャップ CHALLENGER ×430PURPLE HAZE CAP - キャップ



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CHALLENGER×FOURTHIRTY チャレンジャーフォーサーティコラボ “ Purple ... CHALLENGER×FOURTHIRTY チャレンジャーフォーサーティコラボ “ Purple ...

今回ご紹介するのはチャレンジャーと430のコラボキャップです。なかなかレアな商品だと思います。着用は何度かしていて使用感はありますがまだまだ着用できます。タグはありません。よろしくお願いいたします。