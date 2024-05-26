alteaアルテア／ネイビー×ブラウンストライプタイ

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商品詳細
Alteaアルテアのシルク・コットン混ネクタイの出品です。表側はストライプですが、織地の特性上シャドーチェックのようにも見えます。大剣幅:8cm小剣幅:5m全長:158cmいわゆる「アズーロ・エ・マローネ」カラーで、あらゆるスーツ、セットアップに合わせやすいかと思います。中古品にご理解のある方のみご購入検討おねがいいたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse843726.html
http://narcologia.ru/goods/stealth377076.html
http://narcologia.ru/goods/financier56560.html
＜ALTEA＞8.0cm ストライプ2 ネクタイ
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【altea / アルテア】CAVERYTWILL TIE
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