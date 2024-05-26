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alteaアルテア／ネイビー×ブラウンストライプタイ
商品番号 H17848546405
商品名

alteaアルテア／ネイビー×ブラウンストライプタイ
ブランド名 アルテア
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Alteaアルテアのシルク・コットン混ネクタイの出品です。表側はストライプですが、織地の特性上シャドーチェックのようにも見えます。大剣幅:8cm小剣幅:5m全長:158cmいわゆる「アズーロ・エ・マローネ」カラーで、あらゆるスーツ、セットアップに合わせやすいかと思います。中古品にご理解のある方のみご購入検討おねがいいたします。
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