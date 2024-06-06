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【USA IMPORT❗️】2XL アメフト　プリントロゴ　ビッグシルエット
商品番号 T30969482773
商品名

【USA IMPORT❗️】2XL アメフト　プリントロゴ　ビッグシルエット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,106 円
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商品詳細

NOTREDAME2013アメリカンフットボール《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリカ古着❗️半袖プリントロゴTシャツです。古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズ、ビッグシルエットです。【ブランド】【サイズ】表記：2XL【寸法】着丈：78cm肩幅：64cm身幅：64cm袖丈：24cm【カラー】・緑、グリーン【素材】コットン★清潔さが売りです⭐︎　全品、クリーニング及び、消臭、スチーマーでシワ　縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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