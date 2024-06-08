フランクリン システムバインダー手帳

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商品詳細
〜ご購入前にプロフィールをご確認下さい〜フランクリン(FranklinCovey)システムバインダー手帳サイズ:約19×15×4cmリング:約2.5cm(左)横型カードホルダー×6 ※一番下は透明ホルダー(右)ペンホルダー、横型ポケット数日、カバンに入れて持ち歩きましたが思ったより重く使用を断念して保管しておりました。傷があります。中は綺麗な状態だと思います。必要な方に。
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