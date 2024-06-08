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フランクリン システムバインダー手帳
商品番号 R62606605915
商品名

フランクリン システムバインダー手帳
ブランド名 フランクリン
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜ご購入前にプロフィールをご確認下さい〜フランクリン(FranklinCovey)システムバインダー手帳サイズ:約19×15×4cmリング:約2.5cm(左)横型カードホルダー×6　　※一番下は透明ホルダー(右)ペンホルダー、横型ポケット数日、カバンに入れて持ち歩きましたが思ったより重く使用を断念して保管しておりました。傷があります。中は綺麗な状態だと思います。必要な方に。
http://narcologia.ru/goods/browse588591.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate165877.html
http://narcologia.ru/goods/freshman145356.html
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