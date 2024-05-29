【コラボ】glamb ジョジョの奇妙な冒険 アバッキオ ムーディーブルース

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漫画「ジョジョの奇妙な冒険」第五部「黄金の風」に登場するレオーネ・アバッキオのスタンドであるムーディー・ブルースのビッグプリント。glambとコラボした希少デザイン。Lサイズゆったりビッグシルエット。素人採寸ですが、着丈73身幅52肩幅50袖丈24(単位cm)＊その他、JOJO、ドラゴンボール、電影少女、デスノート弥海砂、スラムダンク流川楓、エヴァ錦スカジャン、綾波レイBEAMS、花の慶次、シンフォギア、劇場版SAO、ソニックxlargeもコラボ多数出品してます#KawaiiJewelLoveゆるダボはこちら【商品概要】対象の人物に起きた過去の出来事をビデオの様に再生して見ることができるという能力を持つアバッキオのスタンド「ムーディー・ブルース」。その能力に呼応する様な近未来的なフォルムを、80年代のエレクトロ・ポップやSFに用いられたタッチで表現。独特の趣あるレトロなグラフィックはヴィンテージスタイルにベストマッチ。テキスタイルには5.6オンスで程よい肉厚の、上質なコットン100％天竺を使用。着丈を長めに、身幅を広めに設けたルーズシルエットが現代的なトップススタイルを叶えます。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）