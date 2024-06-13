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バンズ　vans スニーカー　　ストリート　スケボー　オーセンティック　　エラ
商品番号 M61356445019
商品名

バンズ　vans スニーカー　　ストリート　スケボー　オーセンティック　　エラ
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)ZOZOTOWNで購入致しましたが一度履いたのみで汚れもないと思われます。サイズが合わない為出品致します。
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