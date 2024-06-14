定価15400円 新品 ナイキ AIR FORCE 1 '07 LX 28cm

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商品詳細
※皆様に喜んで頂けます様に価格をお安く設定しておりますので、お値引きはご遠慮ください。宜しくお願い致します。新品未使用のナイキWMASAIRFORCE1'07LXです。■サイズ：メンズ28cm(US10) ウイメンズ28.5cm(US11.5)■カラー：ゴージグリーン/オブシディアン/ロイヤルブルー/ゴールド■購入先：正規直営店購入。■素材：天然皮革、合成繊維※箱なし・タグあり今作は1991年にリリースされたバスケットボールシューズ「AIRCOMMANDFORCE（エアコマンドフォース）」からオマージュされた1足。シュータンやヒール、インソールにはコマンドフォースのフォントを使用し、シューレースホールはスエード素材を採用。全体的に暗めのトーンでまとめ、カラフルながらも落ち着きのある雰囲気に仕上げたモデル。#新品#靴#スニーカー#メンズ#ナイキ#アディダス#プーマ#ニューバランス#AF1#ダンク#エアフォース1
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