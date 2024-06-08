ナイキ エア マックス ９０ 27.0cm NIKE AIR MAX 90

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商品詳細
ナイキエアマックス９０ブラック27.0cmNIKEAIRMAX90正規品本物年代復刻ヴィンテージランニングCN8490-003名作人気黒ブランド：NIKE(ナイキ)モデル：AIRMAX90(エアマックス９０)品番：CN8490-003サイズ表記：US9.0(27.0cm)コンディション大きなダメージ傷や汚れ等なく綺麗な状態です商品説明ナイキエアマックス９０です90年代の名デザインエアマックスを復刻したモデルですスニーカーデザインがハイテク化していく過渡期に作られ、オールド感もありながら新しさも感じる絶妙なデザインで復刻された現在でも支持の高いモデルですいろいろなバリエーションがリリースされていますがレザー、メッシュのアッパーはそのままにカラーはアッパーからソールまでオールブラックな無骨なカラーリングですあらゆるスタイルに合わせることができ長く愛用していただけるスニーカーです送料無料で、サイズに合ったらくらくメルカリ便で発送いたします。発送の際、嵩(かさ)のあるものは圧縮して発送する場合があります。他の店舗でも販売しておりますので、販売を終了する可能性もあります。タイミングによってはご注文いただいた後でも、ご用意できない場合がありますのでご了承ください他にもお得な商品出品しております↓↓↓是非ご覧ください↓↓#MOTORHEAD88
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