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ほぼ日手帳カバー ノースフェイス オリジナルサイズ(A6)
商品番号 E90989498635
商品名

ほぼ日手帳カバー ノースフェイス オリジナルサイズ(A6)
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手帳カバーを新しくしたため出品しますマルチケースとしてもお使いいただけると思いますサイズ：A6／オリジナルサイズTHENORTHFACEパープルレーベル2014年---------------・カードポケット6枚分・ポケット×5・ジップポケット×1・ペンホルダー(パープルのロゴ部分がペンホルダーになっています)---------------⚠️表面と背面に使用感あり。神経質な方はご購入をお控え下さいませ【付属品】ほぼ日オリジナル2023spring未使用(2023年4月-2024年3月)をお付けします。外袋なしよろしくお願いいたします☺︎
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