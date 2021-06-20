【ooeb2028さん】E.MARINELLA マリネッラ

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商品詳細
マリネッラのネクタイです。全長約156センチ大剣幅約9.2センチシルク100%MADEBYHAND色はシャーベットオレンジです。薄過ぎず濃過ぎず、といった色目と思います。目立ったシミやダメージなどはないかと思いますが、ユーズドである旨ご承知おきください。ご質問などありましたらお気軽にどうぞ。
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