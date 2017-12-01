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青　ハイカットスニーカー　keds 7 1/2
商品番号 L91030785717
商品名

青　ハイカットスニーカー　keds 7 1/2
ブランド名 プロケッズ
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当商品をご覧いただき有難うございます。ご検討、ご入札前に注意事項等をご一読下さいませ。靴サイズ　　：25.5cm表記71/2アウトソール：約28.5cm最大横幅　　：約9.8cmタグ付き履かれていないと思います。韓国製の良い靴です。↓↓よろしければ他にも出品していますのでこちらも併せてご覧ください↓↓#「飼育員」出品商品↑↑購入価格より割安です。特に検索に引っかかりにくいノーブランドの物は断捨離価格です。(服、靴、鞄等を出品中です。)↑↑
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http://narcologia.ru/goods/Taipei506571.html
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