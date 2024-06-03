☆☆CHROME HEARTS☆☆ クロムハーツキャップ

☆☆CHROMEHEARTS☆☆クロムハーツ希少キャップ高級感漂う逸品です。トップには925シルバーのCHプラスのボール。後部にはCHROMEHEARTSのロゴワッペン。 アジャスターによるサイズ調整も可能になっています。一度着用いたしました後は保管しています。神経質な方、新品完璧をお求めの方は購入をお控え頂きます様ご理解のほど宜しくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。スムーズなお取引を心がけますのでご検討よろしくお願いします。



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