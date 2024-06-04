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HYSTERIC GLAMOUR Tシャツ ドクロガール 染み込み ホワイト
商品番号 L98043739831
商品名

HYSTERIC GLAMOUR Tシャツ ドクロガール 染み込み ホワイト
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割始めました！是非プロフィールご覧ください♪#beruの古着↑↑多数出品中Tシャツ●brand:ヒステリックグラマー●素材:綿100%●color:ホワイト●サイズ:肩幅44cm身幅50cm着丈64cm袖丈22cm平置き寸法素人寸法になりますので目安としてお考え願います。●他にもたくさん良い商品出品していますので見てみてください！！●フォローしていただけますと5%値引き致します！●即購入もOKです！●古着又は自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮願います。※光で色の誤差があることがございます。　ご理解よろしくお願い致します。●質問等ございましたら遠慮なくコメントよろしくお願い致します！●出品している商品全品送料無料！！●他のフリマアプリにも出品していますので早い者勝ちです！
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