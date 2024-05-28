《新品タグ付き》FENDI ネクタイ　ズッカ柄　ドット　黒ブラウン　たるみ糸

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#ラビットフットネクタイにて各種ネクタイのご用意があります！他に気になる方はぜひご覧ください！《ブランド》FENDIフェンディ《アイテム》ズッカ柄を全体にあしらったゴージャスなネクタイになります！写真だと分かりにくいですが、黒生地に白とブラウンをドット配置したデザインになります！《商品状態》箱はありませんが、新品タグ付きの物になります！《サイズ》大剣10cm小剣4,5cm気になる部分等ありましたら、コメント頂けたらと思います！《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！ネクタイさまざまな柄をご用意しております！セット売り等もご対応出来ますので、下記ハッシュタグで検索お願いします！ #ラビットフットネクタイ