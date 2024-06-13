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新品未使用品 トランスフォーマー BAPE Mサイズ ホワイト
商品番号 Q41621550992
商品名

新品未使用品 トランスフォーマー BAPE Mサイズ ホワイト
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暗所で保管しておりました。新品未使用品です。撮影の為、袋から出しました。カラー···ホワイトサイズMサイズです。よろしくお願い申し上げます。購入時の金額¥8,000
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