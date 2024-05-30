ポルトフォイユ・マルコ NM ダミエグラフィット

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商品詳細
ポルトフォイユ・マルコNMダミエグラフィット数年前より本体にシリアルナンバーの刻印がなくなっています。付属品は特にありませんが、正規店購入ですのでご安心ください。状態は非常に良く、汚れな型崩れなども見受けられません。財布形···二つ折りカラー···ブラック
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