【美品】REDMOON バイカーウォレット　コンチョ付　黒

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商品詳細
レッドムーンのレザー製長財布です。レッドムーンらしいタフなレザー使いが◎敢えて小さめに刻印されたインディアンロゴが特徴。インナーはシンプルで扱いやすい逸品です。■サイズタテ：19cmヨコ：10cmマチ：2cm■仕様小銭入れ×1お札入れ×1カード収納×1フリーポケット×2■カラー：ブラックフラップ部分ややシワあるものの、特に致命的なダメージ汚れ無くかなり美品です。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/approximate640720.html
http://narcologia.ru/goods/conception322157.html
http://narcologia.ru/goods/navigate643330.html
レッドムーンRED MOON/コンチョ付/レザー/長財布/バイカーズウォレット/黒/
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REDMOON - レッドムーン／RED MOON 長財布 財布 ウォレット メンズ ...
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