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【美品】REDMOON バイカーウォレット　コンチョ付　黒
商品番号 S51404104916
商品名

【美品】REDMOON バイカーウォレット　コンチョ付　黒
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 8,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッドムーンのレザー製長財布です。レッドムーンらしいタフなレザー使いが◎敢えて小さめに刻印されたインディアンロゴが特徴。インナーはシンプルで扱いやすい逸品です。■サイズタテ：19cmヨコ：10cmマチ：2cm■仕様小銭入れ×1お札入れ×1カード収納×1フリーポケット×2■カラー：ブラックフラップ部分ややシワあるものの、特に致命的なダメージ汚れ無くかなり美品です。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/approximate640720.html
http://narcologia.ru/goods/conception322157.html
http://narcologia.ru/goods/navigate643330.html
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