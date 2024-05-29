【美品】REDMOON バイカーウォレット　コンチョ付　黒

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レッドムーンのレザー製長財布です。レッドムーンらしいタフなレザー使いが◎敢えて小さめに刻印されたインディアンロゴが特徴。インナーはシンプルで扱いやすい逸品です。■サイズタテ：19cmヨコ：10cmマチ：2cm■仕様小銭入れ×1お札入れ×1カード収納×1フリーポケット×2■カラー：ブラックフラップ部分ややシワあるものの、特に致命的なダメージ汚れ無くかなり美品です。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革