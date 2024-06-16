モンクレール　tシャツ。

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏2ヶ月前にプレゼントで頂きました。使用回数は10回程です。3枚目の写真のとうりタグのQRコードに黒い点がありますが読みとれました。 サイズが分かりませんが おそらくLだと思います。
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