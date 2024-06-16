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モンクレール　tシャツ。
商品番号 B53224876335
商品名

モンクレール　tシャツ。
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏2ヶ月前にプレゼントで頂きました。使用回数は10回程です。3枚目の写真のとうりタグのQRコードに黒い点がありますが読みとれました。　サイズが分かりませんが　おそらくLだと思います。
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