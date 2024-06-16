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キャプテンサンシャイン/キジマタカユキ/kijima takayuki/キャップ
商品番号 X22722540478
商品名

キャプテンサンシャイン/キジマタカユキ/kijima takayuki/キャップ
ブランド名 キャプテンサンシャイン
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャプテンサンシャインとキジマタカユキのコラボウールキャップです。1年ほど前に購入し、数回着用しました。目立つ傷や汚れはありませんが中古品ということをご理解のうえご購入ください。サイズはM、お色はネイビーです。素材···ウールカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit271686.html
http://narcologia.ru/goods/preference210738.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement771299.html
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