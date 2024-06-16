キャプテンサンシャイン/キジマタカユキ/kijima takayuki/キャップ

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商品詳細
キャプテンサンシャインとキジマタカユキのコラボウールキャップです。1年ほど前に購入し、数回着用しました。目立つ傷や汚れはありませんが中古品ということをご理解のうえご購入ください。サイズはM、お色はネイビーです。素材···ウールカラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit271686.html
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