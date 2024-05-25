ヒステリックグラマー　hysteric glamour メッシュキャップ

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hystericglamourのメッシュキャップですあくまでも個人管理になります。大切にしておりましたが細かな汚れ、小傷、着用感等あると思いますが、まだまだ着用でき、綺麗な状態な方です。古着であります事にご理解いただける方でお願い致します。※らくらくメルカリ便で発送します。※あくまでも中古品ですのでご理解よろしくお願いします※発送の際はできるだけ安値で発送させて頂きます