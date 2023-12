ニューエラ　アストロボーイ AAAA

59FIFTY NEXT ATOM for the future Produced by #AAAA ASTROBOY ... 59FIFTY NEXT ATOM for the future Produced by #AAAA ASTROBOY ...



サイズが合わない為出品します♪家で被ったのみになります。非喫煙、ペット無し。サイズ 71/457.7cm▪️注意事項コンビニ払い、支払い遅い、無言取引、受取評価があまりに遅い方はご購入しないで下さい。神経質な方はトラブル防止にあたりご購入お控え下さい。過度なお値引き交渉は対応致しません。59FIFTYNEXTATOMforthefutureProducedby#AAAAアトムブラックケリーグリーンアンダーバイザーアニメーション化60周年を迎えた「鉄腕アトム」と、クリエイタープロジェクト「#AAAA(#フォーエー)アーティスト・クリエイターズ」から生まれたプロジェクト「NEXTATOMforthefutureProducedby#AAAA」とのコラボレーションシリーズ。アトムのこれからの発展と新たな挑戦の⾨出をお祝いするプロジェクトです。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様です。