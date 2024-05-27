ポケモンカード サーナイトEX ur

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商品詳細
即購入可。ポケモンカードのサーナイトEXUR1EDです状態は写真でご確認ください。スリーブとローダーに入れて保管しておりますが、撮影のため、取り出してます裏面に白欠け、小さな凹みが数箇所あり、素人保管のためプレイ用でお願いします。発送はスリーブとローダーに入れ、折れ濡れ対策をして発送させていただきます#ポケカ#サーナイト#UR
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