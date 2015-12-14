中国七宝焼花瓶 人物 花烏図 飾り壺 送料無料

商品説明:古銅七宝焼、景泰藍花瓶漢人物図草花、蝶、雙耳付きサイズ：(約)高さ51.8cm底径約13.1cn重さ約3.7Kg▼ほかにも出品しています!よろしければご覧ください。状態説明:経年により錆び、汚れはございますが傷無く、総じて美しい状態を保っております。時代の有るお品で有ることをご理解頂き、詳細画像をご確認のうえご入札をお願い致します。注意事項商品に関してあくまで個人の理解や認識での出品になるので、時代、真偽などご自分の判断で落札してください。検索参考七宝焼景泰藍花瓶鉄瓶銀瓶銅花瓶五彩花瓶飾り壺九谷焼備前焼宝瓶



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