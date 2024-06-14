【希少】フェラガモ ダブルガンチーニ リバーシブル ベルトブラック金具 レザー

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この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます♪この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます♪◾️アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモダブルガンチーニリバーシブルベルトレザー本革ブラック金具黒ブラックメンズレディースユニセックス※箱や袋は付属しません。◾️サイズ全長約93cm（バックル含む）・ベルトウエスト約69～82cm幅約3cm穴5ヶ所・バックル高さ約4cm横約7cm◾️カラーブラック 黒◾️状態:ABバックルに若干の中古品に伴う若干の使用感はありますが、特に目立つ傷や汚れはありません。問題なくまだまだご愛用頂けます。ランク詳細新品：一度も使用されていない品。店舗同等品未使用：一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品SA：気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品A：若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品AB:多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品B：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品BC：全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品C：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品◾️購入元日本流通自主管理協会加盟店（AACD）大手リサイクル店大手ネットオークションにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください♪自宅保管、中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。コメント無しの即購入も大丈夫です(^-^)No.070908270957-147M23H