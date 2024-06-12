dunhill　長財布

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商品詳細
dunhillの長財布です。父の日ギフトにいかがでしょうか？購入時期は不明ですが長年保管したままだったのでお譲りいたします。新品未使用です。匂いやシミも付いていません。フェルトカバーに少しほつれがあります(写真5枚目)。素人保管なのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革
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