栃木レザー ピーナッツ型スタッズベルト ナチュラルXダイヤモンドパイソン

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信頼と実績の国内最高峰の栃木レザー（牛革）を使用したスタッズベルトです。ベルトの幅は４ｃｍ。革の厚みは約４ｍｍ。色はナチュラルです。スタッズはアメリカで１００年以上の歴史を誇るスタンダードリベット社製の二つ爪ラウンドヘッドスポッツを使用しています。ダイヤモンドパイソン（ナチュラルカラー）の柄、ウロコの大きさは取る場所により違いますので画像と異なりますのでご了承ください。サイズは下記の７種類よりお選びください。３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置６９ｃｍ、７２ｃｍ、７５ｃｍ、７８ｃｍ、８１ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７４ｃｍ、７７ｃｍ、８０ｃｍ、８３ｃｍ、８６ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置７９ｃｍ、８２ｃｍ、８５ｃｍ、８８ｃｍ、９１ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８４ｃｍ、８７ｃｍ、９０ｃｍ、９３ｃｍ、９６ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置８９ｃｍ、９２ｃｍ、９５ｃｍ、９８ｃｍ、１０１ｃｍ）４０インチ（全長１１５ｃｍ・穴の位置９４ｃｍ、９７ｃｍ、１００ｃｍ、１０３ｃｍ、１０６ｃｍ）４２インチ（全長１２０ｃｍ・穴の位置９９ｃｍ、１０２ｃｍ、１０５ｃｍ、１０８ｃｍ、１１１ｃｍ）ジーンズのインチ表示はメーカーにより誤差がありますのでセンチでご確認ください。サイズの確認は最後の画像を参考にしてください。バックルは真鍮素材のニッケル鍍金、ダブルピンです。バックルが取り外せるホック式になっています。ハンドメイドの為、スタッズのズレや小さな傷がつく場合がありますがご了承ください。画像の色と実物の色が少し違う場合がありますがご了承ください。フルベジタブルタンニンという天然成分のみを使用するタンニン鞣しは、革の繊維を詰めていくために基本的に硬く仕上がりますが、使う事で繊維がほぐれて使い込むほどに味が出る性質の革になります。革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面にはその動物が生きていた時に持っていた様々な痕跡があります。その痕跡と製品になる革の味わいは動物の歴史を物語ると共に、世界に一つしかない革製品となる証拠になります。こちらのベルトは受注生産となりますので納期は約1週間です。また、受注生産の為、サイズ違いでの交換はお受けできませんのでお間違えのないようにご確認ください。