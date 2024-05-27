PALACE SKATEBOARDS TRI-BURY Tシャツ　S

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商品に興味をもっていただき、有難う御座います。以下お読みいただき、ご購入お待ちしております。【ブランド 商品】 希少 PALACESKATEBOARDSTRI-BURYレア パレススケートボードズ Tシャツ【カラー】 ブラック 【サイズ】S 身幅約50センチ 肩幅約51センチ 着丈約73センチ 【商品の状態】★Used品ですが、シミや汚れなどなく綺麗な状態です。 値下げ交渉、ご質問、写真希望有りましたらお気軽にコメントお待ちしております！※他サイトでも出品しますので、売れ次第いきなり削除させていただくこともあります。 宜しくお願い申し上げます。