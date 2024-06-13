wtapsダブルタップスstarterメッシュフットボールtシャツ

wtapsとstarterのコラボメッシュフットボールtシャツです。名作で大変人気がある製品です。状態は汚れ傷等なく、美品です。サイズ M肩幅:ラグラン着丈：約65ｃｍゆき丈：約60ｃｍ身幅：約54ｃｍ着用者身長170センチ 体重61キロ 肩幅42センチ他にもアメリカ古着、トレンドブランド古着、スポーツ系古着など幅広く取り扱ってます。もし良ければ見ていただけたら嬉しいです。



WTAPS ダブルタップス 16SS 161atsrd-csm01 STARTER BLACK LABEL QB TEE メッシュ フットボール ブラック系 S【美品】【中古】



中古】WTAPS×STARTER QB TEE 16SS



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