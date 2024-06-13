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wtapsダブルタップスstarterメッシュフットボールtシャツ
商品番号 A54255875739
商品名

wtapsダブルタップスstarterメッシュフットボールtシャツ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

wtapsとstarterのコラボメッシュフットボールtシャツです。名作で大変人気がある製品です。状態は汚れ傷等なく、美品です。サイズ　M肩幅:ラグラン着丈：約65ｃｍゆき丈：約60ｃｍ身幅：約54ｃｍ着用者身長170センチ　体重61キロ　肩幅42センチ他にもアメリカ古着、トレンドブランド古着、スポーツ系古着など幅広く取り扱ってます。もし良ければ見ていただけたら嬉しいです。
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