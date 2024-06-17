クロムハーツ ロング シングルフォールド チップス 長財布 財布 ウォレット

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取り置き及び値下げ不可です。価格の相談をされた場合は即ブロックします。※他フリマサイトに同時出品中ですので、購入前にコメント下さい。2022年にヤフーオークションで落札したものです。出品者は写真7枚目の通り2ndstreetで購入されたとの事でした。背面にシルバーパーツが無い一回り小さめなレアなモデルかと思います。ttps://unlimited-plus.jp/?pid=122741407購入した際に元々穴が空いており、愛媛県松山市の彫金ギャラリー絵夢に依頼しシルバーパーツでウォレットホールをカスタム、ほつれの修理を行いました。落札価格とカスタム費用で赤字ですが、他の財布を購入した為出品します。おまけで写真11〜12枚目の外付け小銭入れ(社外品)をお付けします。クロムハーツCHROMEHEARTSChromeHeartsロングシングルフォールドチップス長財布財布ウォレットレザーブラック黒平日は仕事の為、発送等対応が遅くなりましたら申し訳ございません。落札後24時間以内のご連絡及びお支払いをお願い致します。ご連絡及びお支払いがされない場合は落札者都合で削除させて頂きます。新規、業者、海外の方との取引はご遠慮させて頂いております。到着後24時間以内に受取連絡をお願い致します。受取連絡がされない場合はブラックリストに登録、次回以降取引を遠慮させて頂きます。すり替え防止及び匿名取引の為、いかなる理由があれ返品はお受け出来ません。中古品である事をご理解の上で、NoclaimNoreturnで、ご検討宜しくお願い致します。【注意事項】※他フリマサイトに同時出品中です。先に購入頂いた方を優先しますので、取引がキャンセルとなる場合がございます。